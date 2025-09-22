سفن الصمود العالمي تواصل الإبحار نحو اليونان في مشهد تضامني فريد

مسيرات "معادية" تتحرش بالأسطول

تواصل سفن الصمود العالمي رحلتها باتجاه السواحل اليونانية، حيث تسير مجتمعة بشكل متناسق، إذ تعمد السفن المتقدمة إلى الإبطاء في حركتها حتى تلتحق بها السفن المتأخرة، في صورة تعكس وحدة المسار والهدف.

ورغم أن السلطات اليونانية لم تمنح بعدُ إذناً رسمياً للأسطول بالرسو في موانئها، فإن ست سفن أخرى من اليونان تستعد للانضمام إلى القافلة فور وصولها، ليصل العدد الإجمالي إلى 51 سفينة، وهو ما سيعطي للأسطول زخماً إضافياً ورسالة سياسية وإنسانية قوية.

ومن المنتظر – وفق ما أكده موفد “الشروق نيوز” الصحفي مهدي مخلوفي من على سفينة “امستردام” – أن تصل سفن الصمود العالمي إلى اليونان الثلاثاء تقريباً، في محطة جديدة من مسارها التضامني، وسط متابعة إعلامية وشعبية متزايدة.

إلى ذلك، رصد طاقم سفينة مالي / دير ياسين، إحدى سفن أسطول الصمود ، في الساعات الماضية، ثلاث طائرات مسيّرة مجهولة الهوية تحلق في المجال الجوي فوق محيط السفينة، في تطور مقلق استدعى رفع مستوى الحذر واليقظة الأمنية.

وقد قامت إحدى الطائرات بالاقتراب إلى مسافة قريبة وخطيرة من السفينة، في تصرّف يُعدّ تهديدا محتملا لأمن الطاقم وسلامة المشاركين على متنها. ذلك وقد اتخذ الطاقم على الفور إجراءات المراقبة والرد المناسبة ضمن البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وبعد فترة من المراقبة الحذرة والتأهب الكامل، انسحبت الطائرات المسيّرة الثلاث من المنطقة دون تسجيل أي مواجهة أو احتكاك مباشر.

وتمت متابعة دقيقة للواقعة من قبل الجهات المعنية في الأسطول، ويجري تقييم الوضع الأمني وكما تؤكد إدارة الأسطول أن سلامة جميع المشاركين وأمن السفن هي أولوية قصوى، وسيتم إصدار تحديثات رسمية فور توفر أي معلومات جديدة.

وأكد الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، إن مبادرة أسطول الصمود “تشكل رسالة عالمية للتضامن مع شعب غزة الصامد، وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساهم في التخفيف من معاناتهم اليومية، ومواجهة نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية التي يعيشها المدنيون تحت وطأة الحصار”.

وأهاب الاتحاد بالمجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته الإنسانية، وتقديم الحماية الدولية للوفود المشاركة، وضمان وصول المساعدات دون تهديد أو اعتداء من قبل الاحتلال.

كما دعا الاتحاد، الشعوب الإسلامية والأحرار في العالم للوقوف صفًا واحدًا مع غزة، ودعم هذه المبادرة بكل السبل المتاحة، لتكون صوتًا عالميًا للحق والإنسانية، مشددا “أسطول الصمود” ليس مجرد قوافل مساعدات، بل هو رمز لإرادة الشعوب الحرة في نصرة الحق والدفاع عن كرامة الإنسان، ودعوة صادقة للعدالة ورفع الحصار عن أهالي غزة”.