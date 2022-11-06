سفن عسكرية باكستانية لتأمين مونديال قطر

وقعت وزارة الدفاع القطرية يوم السبت، مذكرة تعاون مع نظيرتها الباكستانية، لتوفير سفن عسكرية للمساهمة في تأمين بطولة كأس العالم 2022.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فدق وقع المذكرة عن وزارة الدفاع القطرية نائب رئيس اللجنة التنفيذية للأمن والعلاقات الدولية، ومن الجانب الباكستاني الملحق العسكري لبلاده لدى الدوحة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع القطرية، أن المذكرة تتضمن “مساهمة القوات المسلحة الباكستانية في تقديم الدعم للتأمين البحري خلال بطولة كأس العالم”.

وسبق للجنة تنظيم مونديال قطر 2022، أن وقّعت اتفاقيات مماثلة لتأمين الحدث الرياضي مع وزارات دفاع كلّ من تركيا وكوريا الجنوبية.

الاتحاد الآسيوي: قطر ستحقّق “نجاحا رائعا” في تنظيم مونديال 2022

وفي 5 نوفمبر 2022، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، دعمه الكامل لقطر وللفيفا، من أجل ضمان نجاح الدولة في تنظيم كأس العالم 2022.

وقال آل خليفة في تصريح لـ”بي إن سبورتس”:”أدعو أسرة كرة القدم العالمية، للتوحّد خلف كأس العالم 2022 في قطر”.

وأضاف:”نجاح كأس العالم في قطر، هو ضرورة كبيرة حالياً. لأن ذلك مفتاح التأكيد على روح التفاهم والتضامن”.

متابعا يقول إن:”الجهود الاستثنائية التي تقوم بها دولة قطر،والاتحاد الدولي لكرة القدم، وبقية الأطراف، ستضمن أن كأس العالم 2022 في قطر ستحقق نجاحاً رائعاً”.

أمير قطر يتأسف لاستهداف بلاده بـ”حملة غير مسبوقة”

وفي 25 أكتوبر 2022، تأسف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لما تتعرض له بلاده، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من “حملة غير مسبوقة، لم يتعرض لها أي بلد مستضيف آخر”، على حدّ تعبيره.

وقال الأمير تميم في خطاب بثه التلفزيون القطري، لدى افتتاح مجلس الشورى إن قطر”تعاملت مع الأمر بداية بحسن نية”، معرباً عن أسفه حيال “تواصل واتساع الحملة”.

“وتتضمن الحملة ضد قطر، افتراءات وازدواجية معايير. حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءل عن الأسباب والدوافع الحقيقة من ورائها”، يقول أمير الدولة.

ساركوزي ينتقد “نفاق” عمدة باريس بشأن مونديال قطر

وفي 23 أكتوبر 2022، انتقد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مقاطعة بلديات فرنسية، لبثّ مباريات مونديال كرة القدم في قطر في ساحاتها العامة، معتبرا ذلك “نفاقا” من مسؤولي هذه البلديات.

وقال ساركوزي في حديث لصحيفة “لوجورنال دو ديمانش” المحلية:”كرة القدم هي رياضة عالمية، ويجب أن تكون كل منطقة في العالم قادرة على تنظيم مسابقة دولية”. مضيفا:”هي ليست حكراً على الغربيين”.

وتابع ساركوزي يقول:”ألاحظ أن جميع الدول التي نظمت أحداثا دولية كبرى في السنوات الأخيرة كانت موضع جدل، على غرار الصين وروسيا والبرازيل، وقطر اليوم”.

مردفا:”يجب أن نمنح كل من هذه البلدان، الفرصة لإظهار خبرتها، وانتظار كيف ستمر هذه الأحداث قبل الحكم عليها”. قبل أن يصف قرارات رؤساء بلديات باريس، ومارسيليا، وليون، بحظر بثّ مباريات مونديال قطر في شاشات عملاقة داخل مدنهم بـ”النفاق”.

واستشهد ساركوزي في هذا السياق بعمدة باريس آن هيدالغو قائلا:”تبدو راضية جدا عن امتلاك وتمويل القطريين لنادي العاصمة الفرنسية، لكن يبدو أن ذلك أكثر جاذبية من وضع وتركيب شاشة عملاقة”.

السعودية تعلن عن قرار جديد لجمهور مونديال قطر “المسلمين”

وفي 15 أكتوبر 2022، أكدت السلطات السعودية، أنه سيكون بإمكان جمهور مونديال كرة القدم في قطر من المسلمين، أداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة في المملكة.

وقال مساعد مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية خالد الشمري:”يمكن لحاملي بطاقة “هيّا” (المخصّصة لحضور مباريات المونديال) من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة”.

وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستسمح لحاملي بطاقة “هيّا”، بالدخول إلى المملكة قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام، بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية.

لاستقبال مشجّعي المونديال.. السعودية ترفع طاقة استيعاب معبر سلوى مع قطر إلى 6 أضعاف

وفي 9 أوت 2022، افتتحت السلطات السعودية رسميا منفذ سلوى الحدودي الجديد بين المملكة ودولة قطر. بعد رفع طاقة استيعابه إلى 6 أضعاف، تحضيرا لاستقبال مشجّعي مونديال كرة القدم.

ومعبر سلوى هو المنفذ البرّي الوحيد لقطر. وهو يقع على مسافة 460 كيلومترا عن العاصمة السعودية الرياض، و90 كيلومترا عن الدوحة.

وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمعبر بعد توسيعه ما يزيد عن 13 ألف مركبة ذهابا وإيابا، في حين كان المنفذ القديم يستوعب 3 آلاف مركبة فقط.

5 ضباط “خبراء” من كوريا الجنوبية للمشاركة في تأمين مونديال قطر

وفي 24 جويلية 2022، وافق جيش كوريا الجنوبية على إرسال ضباط من الشرطة العسكرية إلى قطر، للمشاركة في تأمين دورة مونديال 2022 لكرة القدم، شهر نوفمبر المقبل.

وحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الرسمية، فقد وقع رئيس الشرطة العسكرية للقوات البرية في كوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم مع قائد قوات الشرطة العسكرية القطرية، تتضمن إرسال ضباط من الشرطة العسكرية الكورية إلى قطر.

وسيرسل الجيش الكوري بموجب هذا الاتفاق، 5 من ضباط الشرطة العسكرية، من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام، إلى قطر، تحضيرا لتنظيم المونديال، بطلب من الدوحة.

وقالت يونهاب إن الضباط الذين سيتم إرسالهم إلى قطر، هم “جنود مخضرمون من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب، وعمليات القبض على المجرمين العنيفين، وحراسة الشخصيات المهمة”.

وسينقل هؤلاء الضباط خبراتهم في مجالات الحراسة، والمهارات القتالية، وتقنيات الاعتقال، والحفاظ على النظام العام، إلى الشرطة العسكرية القطرية حتى شهر أكتوبر القادم.

تركيا تحضّر لتأمين مونديال 2022 في قطر

15 ماي 2022، تعكف تركيا على التحضير للمشاركة في تأمين مجريات مونديال كرة القدم في قطر. بعد أن تعهّدت في وقت سابق بإرسال 3 آلاف شرطي إلى الدولة العربية لذات الغرض.

وقد عقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اجتماعا عن بعد، مع اللواء القطري عبدالعزيز الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة المونديال.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، فقد بحث الجانبان “الإجراءات الأمنية التي سيتمّ اتخاذها في بطولة كأس العالم”. وتنطلق مجريات المونديال في قطر شهر نوفمبر المقبل.

وكان وزير الداخلية التركي قد كشف في وقت سابق، اعتزام بلاده إرسال 3 آلاف شرطي للمساهمة في دعم إجراءات السلامة والأمن في البطولة الكروية.