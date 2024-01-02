سفن هاباغ لويد للشحن لن تعبر قناة السويس حتى 9 جانفي

أعلن متحدث باسم شركة هاباغ لويد الألمانية للشحن، أن سفن الشركة ستواصل تجنب المرور عبر قناة السويس لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم خامس أكبر شركة للشحن بالحاويات عبر العالم قوله:”نراقب الوضع عن كثب يوما بعد يوم. لكننا سنواصل تغيير مسار سفننا حتى التاسع من جانفي”.

كما أضاف المصدر ذاته، أن الشركة ستقرر في نفس التاريخ، ما إذا كانت ستواصل تغيير مسار سفنها لتجنّب هجمات الحوثيين أم لا.

وتتجنّب سفن هاباغ لويد المرور عبر قناة السويس المصرية، لتفادي الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين اليمنية ضد السفن المتّجهة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى البحر الأحمر.

وبدأت جماعة الحوثي، التي تسيطر على أجزاء من اليمن بعد سنوات من الحرب، مهاجمة السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، ردّا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.