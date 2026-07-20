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رياضة

سفيان بن دبكة على وشك مغادرة الفتح السعودي

ع. ع
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سفيان بن دبكة على وشك مغادرة الفتح السعودي

بات لاعب الوسط الدولي الجزائري سفيان بن دبكة على أعتاب إنهاء رحلته الكروية مع نادي الفتح السعودي، حيث أصبحت مسألة مغادرته لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مجرد وقت، وفقاً لما أكدته مصادر صحفية مطلعة لـ”الميدان”.

ويستعد النجم الجزائري لخوض تجربة احترافية جديدة خارج أسوار نادي الفتح، ليطوي بذلك صفحة حافلة ومتميزة تمتد لعدة سنوات، نجح خلالها في ترك بصمة واضحة وتقديم مستويات كروية راقية جعلت منه أحد أبرز العناصر الأساسية والركائز المتينة في خط وسط الفريق.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الوسط الرياضي وعشاق الكرة السعودية الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة، تكتمت المصادر على هوية النادي الجديد الذي سينتقل إليه بن دبكة، مشيرة إلى أن حسم المفاوضات النهائية والتوقيع الرسمي باتا وشيكين للغاية خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المنتظر، أن ينهي الإعلان المرتقب كافة التكهنات والشائعات التي أحاطت بمستقبله الرياضي عقب اتخاذ قرار الرحيل، لتتجه الأنظار نحو المحطة الاحترافية الجديدة التي سيخوضها اللاعب، سعياً لمواصلة تألقه وتدعيم مسيرته الكروية بنفس الكفاءة والروح القتالية التي ظهر بها طيلة فترة تواجده في الدوري السعودي للمحترفين.

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