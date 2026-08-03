سفيان بن دبكة يحط الرحال رسميا في نادي الحزم

أعلن نادي الحزم السعودي رسمياً، الأحد، عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، وذلك في إطار تحركاته لتعزيز صفوف الفريق وتعزيز خط وسطه استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “إكس”، حيث نشر مقطع فيديو ترحيبي باللاعب معلقاً عليه: “الآن تتضح الصورة… سفيان بن دبكة حزماوي”، ليؤكد بذلك حسم الصفقة بشكل نهائي وسط تفاعل كبير من جماهير النادي.

وتأتي هذه الخطوة عقب انتهاء عقد بن دبكة مع نادي الفتح، الذي قضى في صفوفه تجربة ناجحة منذ صيف 2019 قادماً من مولودية الجزائر؛ إذ تحوّل خلالها إلى أحد أبرز الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، وواحد من الأسماء المؤثرة والمألوفة في منافسات دوري روشن السعودي. وتراهن إدارة نادي الحزم والجهاز الفني بشكل كبير على الخبرة العريضة التي يتملكها النجم الجزائري في الدوري السعودي، من أجل إعطاء إضافة نوعية للفريق ومساعدته على تقديم مستويات قوية وتحقيق الأهداف المسطرة خلال الاستحقاقات المقبلة.