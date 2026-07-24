سفيان بن دبكة يغادر الفتح السعودي بعد 6 مواسم حافلة

مثمناً احترافيته العالية والتزامه الكبير

أعلن نادي الفتح السعودي رسمياً إنهاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، ليضع بذلك حداً لمسيرة كروية متميزة برفقة النادي استمرت لستة مواسم متتالية.

ونشر النادي السعودي بياناً عبر حساباته الرسمية أشاد فيه باللاعب البالغ من العمر 33 سنة، مثمناً احترافيته العالية والتزامه الكبير وما قدمه من إضافة رياضية طوال فترة تواجده.

وجاء في البيان: “شكراً سفيان.. نتمنى لك التوفيق والنجاح في بقية مسيرتك، وستبقى دوماً في ذاكرة عائلة الفتح”.

وكان بن دبكة قد انضم إلى صفوف الفتح عام 2020 قادماً من مولودية الجزائر؛ حيث خاض مع الفريق 187 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 48 هدفا وتقديم 73 تمريرة حاسمة، ليصنع لنفسه اسماً بارزاً في الدوري السعودي. وعقب هذا الإعلان، بات خريج مدرسة نصر حسين داي محط أنظار عدة أندية؛ إذ يتصدر اهتمامات ناديه السابق مولودية الجزائر (بطل الدوري المحلي) الذي يسعى لتدعيم خط وسطه تحسباً للموسم الجديد، إلى جانب وجود اهتمام من نادي الحزم السعودي الراغب في الاستفادة من خبرة اللاعب الدولي السابق (18 مباراة دولية وهدف واحد).