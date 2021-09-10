سفيان حيواني مدربا لمنتخب الإمارات لكرة اليد

العقد يمتد حتى نهاية الموسم

تعاقد الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، مع الجزائري سفيان حيواني لقيادة المنتخب الأول لكرة اليد حتى نهاية الموسم.

وأوضح عبد الله الكعبي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات، أن المدرب سيصل الأسبوع المقبل إلى الإمارات لتولي المسؤولية. وزاد: “أهم الأولويات على أجندة المنتخب الأول، هي بطولة آسيا المؤهلة للمونديال، والتي ستقام في السعودية خلال جانفي المقبل”. ولفت عبد الله الكعبي، إلى أنه تم الاتفاق مع سفيان حيواني على برنامج الإعداد المعتمد للمنتخب حتى موعد المشاركة في هذه البطولة المهمة.

وأشار إلى أن سفيان ليس غريبا على كرة اليد الإماراتية، لأنه تولى من قبل مسؤولية تدريب فريق الشارقة، ولديه معلومات كاملة عن المسابقات المحلية. وأكد: “برنامج الإعداد سيبدأ بتجمع الأسبوع المقبل تحت إشراف المدرب المساعد، حتى تكتمل إجراءات وصول سفيان حيواني وتسلمه لمهامه”. وأتم: “تم اختيار قائمة مكوّنة من 37 لاعبا في المرحلة الأولى، على أن يجري تقليصها تدريجيا للوصول إلى العدد المطلوب للتسجيل في بطولة آسيا”.