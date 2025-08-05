سفيان فيغولي ينضم رسميا إلى نادي أمانة بغداد

صفقة الموسم في العراق

أنهت إدارة نادي أمانة بغداد العراقي إجراءات التعاقد رسميًا مع الدولي الجزائري سفيان فيغولي، ليكون أبرز تعاقدات الفريق للموسم الكروي المقبل. ويعتبر الدولي الجزائري، الذي يتمتع بخبرة كبيرة وإضافة قوية تعزز قدرات الفريق في الدوري العراقي المحلي.

وذكر نادي أمانة بغداد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “الصفقة التي خطفت الأنظار. من الملاعب الأوروبية إلى قلب العاصمة، سفيان فيغولي، نجم فالنسيا الإسباني، صانع ألعاب ويست هام الإنجليزي، وأحد أبرز نجوم منتخب الجزائر، ينضم رسميًّا إلى صفوف أمانة بغداد. نحن نكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة العراقية، بوصول نجم بحجم فيغولي إلى دورينا، فترقبوا المتعة والمهارة والخبرة في ملاعبنا”.

ويُعرف فيغولي بمسيرته الحافلة مع أندية كبرى مثل فالنسيا الإسباني وغلطة سراي التركي، بالإضافة إلى مشاركاته المميزة مع الخضر الذي حقق معه لقب بطولة أمم إفريقيا عام 2019. ويأتي انضمامه لنادي أمانة بغداد ضمن خطة النادي لتقوية صفوفه استعدادًا للمنافسة الكبرى في الدوري المحلي، حيث يضيف اللاعب خبرة فنية كبيرة وسط الملعب وقدرة على صناعة الفارق بفضل موهبته وتمريراته الحاسمة.

وبحسب إدارة النادي: “قد يصل سفيان فيغولي إلى العاصمة بغداد في الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ مع فريقه الجديد التحضيرات للموسم الكروي الجديد، حيث سيخوض الفريق معسكرًا خارجيًا على الأغلب، ليبدأ الموسم بأفضل صورة ممكنة، لا سيما أن الأهداف التي رسمتها الإدارة لا تتعلق بالبقاء في دوري نجوم العراق فقط، وإنما المنافسة على مراكز متقدمة، لضمان مشاركة خارجية في الموسم التالي، رغم التحديات”.

هذا، وبحسب ما أكدته صحف عراقية، أن فيغولي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والقانونية للانضمام إلى الفريق، ويبدو أن إدارة أمانة بغداد وضعت نصب أعينها تعزيز الفريق بلاعبين ذوي مستوى عالِ لدعم طموحات النادي في تحقيق نتائج مميزة هذا الموسم.

علما أن النادي العراقي نجح بغداد في التعاقد مع اللاعب الأوزبكي بختيار قاسميوف في صفقة نوعية كما تعاقدت الإدارة أيضًا مع المهاجم التونسي حمدي بن محمد الفاضل عبيدي، قادمًا من النادي الإفريقي التونسي، في صفقة مفاجئة أيضًا..