سفيان هني: “حزين لغياب الجزائر عن مونديال قطر”

أبدى المهاجم الدولي الجزائري في صفوف نادي الأهلي القطري، سفيان هني، حسرته الكبيرة وحزنه الشديد لغياب المنتخب الوطني عن نهائيات كأس العالم التي ستنطلق الشهر القادم بقطر، قائلا: “أنا حزين لغياب الجزائر عن المونديال”.

وأعرب سفيان هنّي، المتألق مع بداية هذا الموسم مع النادي الأهلي القطري، عن سعادته باحتضان قطر للمونديال، معتبرا أنه سيكون حدثا فريدا من نوعه، مؤكدا أن جماهير الكرة ستستمتع بتجربة لا مثيل لها في قطر.

وأشار الدولي الجزائري الذي أصبح يعرف جيدا الأجواء السائدة بقطر، بأن كل الأمور جاهزة لاستقطاب العالم بعد أسابيع قليلة من الآن، وأضاف: “قطر بلد الأمان المطلق، وجماهير الكرة في العالم ستستمتع بنسخة فريدة للمونديال، أنا محظوظ لوجودي في هذا التوقيت، ومواكبتي لأجواء الاستعدادات لاستضافة كأس العالم”.

إلى ذلك، أشاد هنّي بالتجهيزات والإمكانيات التي وفرتها دولة قطر من أجل إبهار العالم، قائلا: “القائمون على تنظيم المونديال لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة للصدفة، وتوقيت البطولة مثالي للاعبين”.

في نفس السياق، يرى الهداف الجزائري بأن المونديال القادم الذي سيلعب لأول مرة على أراض عربية سيكون فرصة لتقديم صورة مشرفة للعرب والمسلمين، قائلا: “مونديال قطر فرصة لن تتكرر من أجل إظهار صورة مشرفة لنا كعرب ومسلمين”.

وحول رأيه في حظوظ المنتخب القطري، قال هني: “منتخب قطر يتطور من مباراة لأخرى، وعاملا الأرض والجمهور سيمثلان إضافة قوية للفريق خلال المنافسة”.

من جهة أخرى، وبخصوص تجربته في البطولة القطرية، سواء في تجربته الأولى مع نادي الغرافة أم الحالية مع الأهلي القطري، أكد الدولي الجزائر عن رضاه التام لما يعيشه في قطر مؤكدا سعيه الدائم لتحسين أدائه وتقديم أفضل ما لديه.

يذكر أن حوالي شهر فقط أصبح يفصلنا عن انطلاق المونديال، المقرر في 20 نوفمبر المقبل بمباراة الافتتاح التي ستجمع ما بين منتخبي قطر والإكوادور بملعب “البيت”، على أن تستمر المنافسات إلى غاية يوم 18 ديسمبر، موعد المباراة النهائية التي ستجري على ملعب “لوسيل”.