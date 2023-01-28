سفيران أجنبيان جديدان في الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم السبت، السفير الجديد لجمهورية الشيلي بالجزائر، فرانسيسكو خافيير بير غونيو أورتادو، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده.

كما استقبل لعمامرة السفير الجديد لجمهورية أذربيجان تورال أنار أوغلو رزاييف، الذي سلّمه أيضا نسخا من أوراق اعتماده.

من جهة أخرى، أدى سفير جمهورية بلغاريا رومن بيتروف، زيارة وداع للوزير لعمامرة، بمناسبة انتهاء مهمته في البلاد.

وتسلّم لعمامرة أوراق اعتماد الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة آنا كاترينا جوهانسون. وكذلك أوراق اعتماد رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر فايزة بن دريس.