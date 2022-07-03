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سفيران جديدان لجنوب إفريقيا والصين في الجزائر

الشروق أونلاين
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سفيران جديدان لجنوب إفريقيا والصين في الجزائر
أرشيف
رمطان لعمامرة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم الأحد، السفيران الجديدان لكلّ من جمهورية جنوب افريقيا وجمهورية الصين الشعبية بالجزائر.

وحسب ماجاء في تغريدة للوزير لعمامرة على تويتر، فقد سلّم السفيران نسخا من أوراق اعتمادهما بالجزائر.

وقال لعمامرة في تغريدته إن اللقائين “شكلّا فرصة لاستعراض العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وكلا البلدين”.

كما أكد الوزير لعمامرة مع ضيفيه “ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق في خضم التحديات الدولية الراهنة”.

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