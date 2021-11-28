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الجزائر

سفيران جديدان لموريتانيا والأردن بالجزائر

الشروق أونلاين
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سفيران جديدان لموريتانيا والأردن بالجزائر
رئاسة الجمهورية
الرئيس تبون يستقبل أوراق السفير الموريتاني

تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد،لدى الجزائر  يمثلون الأردن، موريتانيا، رومانيا وبرنامج الأمم المتحدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: تسلّم، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد أربعة سفراء :جدد، لدى الجزائر، وهم من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والسفير المنسّق، المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، وجمهورية رومانيا.

ويوم 14 نوفمبر 2021، تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد،لدى الجزائر  يمثلون دول كولومبيا، بنغلاديش،النمسا، ودولة قطر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: تسلّم، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،أوراق اعتماد أربعة (04) سفراء جدد،لدى الجزائر من جمهوريات كولومبيا، بنغلاديش،النمسا، ودولة قطر.
وأضاف: حضر المراسم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.

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