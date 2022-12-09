سفيرة أمريكا ترغب في إقامة دورات لكرة السلة بالجزائر
عبرت السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين عن رغبتها في إقامة مراكز تدريب لكرة السلة عبر مناطق مختلفة من الجزائر.
وفي تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” نشرتها عقب لقائها بوزير الرياضة، قالت السفيرة “دعونا لعب الكرة! شكراً للوزير عبد الرزاق سبقاق على لقائي اليوم ومناقشة البرامج المؤثرة التي نخلقها معاً للشباب الجزائري”.
وتابعت “واحدة من المفضلين لدي هي معسكرات كرة السلة التي نقيمها في جميع أنحاء الجزائر”.
Let’s play ball! Thank you, Minister Abderezak Sebgag, for meeting with me today and discussing the impactful programs we create together for Algerian youth. A favorite of mine is the basketball camps we hold throughout Algeria. pic.twitter.com/a0pi4waUMf
— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) December 9, 2022