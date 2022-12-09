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رياضة

سفيرة أمريكا ترغب في إقامة دورات لكرة السلة بالجزائر

الشروق الرياضي
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سفيرة أمريكا ترغب في إقامة دورات لكرة السلة بالجزائر
ح.م
جانب من لقاء وزير الرياضة مع السفيرة الأمريكية

عبرت السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين عن رغبتها في إقامة مراكز تدريب لكرة السلة عبر مناطق مختلفة من الجزائر.

وفي تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” نشرتها عقب لقائها بوزير الرياضة، قالت  السفيرة “دعونا لعب الكرة! شكراً للوزير عبد الرزاق سبقاق على لقائي اليوم ومناقشة البرامج المؤثرة التي نخلقها معاً للشباب الجزائري”.

وتابعت “واحدة من المفضلين لدي هي معسكرات كرة السلة التي نقيمها في جميع أنحاء الجزائر”.

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