سفيرة أنقرة تزور أول تركية استقرت بالجزائر

زارت سفيرة أنقرة، السيدة “ماهينور كوكتاش”، أول تركية استقرت بالجزائر، وروت أجمل قصة حب تمتد من الإسكندرونة إلى بلاد المليون ونصف مليون شهيد.

وقالت ماهينور، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لقد زرت عمتنا يوكسيل في منزلها، وهي من أوائل المواطنين الأتراك الذين استقروا بالجزائر”.

وأضافت: “إنها قصة حب تمتد من الإسكندرونة إلى الجزائر، كانت العمة يوكسيل تعيش مع عائلتها في الإسكندرونة، وفي عام 1966 تزوجت وهي في سن الـ 16، من نيست درويش الجزائري”.

وأشارت ماهينور في تغريدة أخرى إلى أن عائلة يوكسيل استقرت في حلب إبان الاحتلال الفرنسي، رفقة الأمير عبد القادر.

وأكدت بأن حلم درويش كان العودة إلى الجزائر إن حصلت على استقلالها.

ودعمت يوكسيل حلم زوجها وانتقلت إلى الجزائر عام 1971 مع ولديها الصغيرين غير آبهة لمشكلة اللغة التي تواجه الكثير من المغتربين.