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سفيرة أنقرة تزور أول تركية استقرت بالجزائر

نادية شريف
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سفيرة أنقرة تزور أول تركية استقرت بالجزائر

زارت سفيرة أنقرة، السيدة “ماهينور كوكتاش”، أول تركية استقرت بالجزائر، وروت أجمل قصة حب تمتد من الإسكندرونة إلى بلاد المليون ونصف مليون شهيد.

وقالت ماهينور، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لقد زرت عمتنا يوكسيل في منزلها، وهي من أوائل المواطنين الأتراك الذين استقروا بالجزائر”.

وأضافت: “إنها قصة حب تمتد من الإسكندرونة إلى الجزائر، كانت العمة يوكسيل تعيش مع عائلتها في الإسكندرونة، وفي عام 1966 تزوجت وهي في سن الـ 16، من نيست درويش الجزائري”.

وأشارت ماهينور في تغريدة أخرى إلى أن عائلة يوكسيل استقرت في حلب إبان الاحتلال الفرنسي، رفقة الأمير عبد القادر.

وأكدت بأن حلم درويش كان العودة إلى الجزائر إن حصلت على استقلالها.

ودعمت يوكسيل حلم زوجها وانتقلت إلى الجزائر عام 1971 مع ولديها الصغيرين غير آبهة لمشكلة اللغة التي تواجه الكثير من المغتربين.

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التعليقات
4
  • مواطن

    قصر عزيزة،قصر الباي،قصر الداي،قصر....كلها قصور،ثلاث قرون مدرسة وحدة أوطريق وحدة ماداروهاش.

    1
  • العود

    الكراغلة هم ابناء خليط بين امهات جزائريات و جنود عثمانيين ،العثمانيين انداك ليست تركيا حاليا،اد الدولة العثمانية كانت تضم في جيشها اليونانيين و المقدونيين و الالبان والاكراد

    1
  • Vagabondage

    اللهم احب من احبنا و اعز من اعزنا و اذل من اراد ذلنا شتاتنا تمزقنا ابغضنا. التاريخ الارقام الاحذاث الوقائع لا تكذب.

    9
  • صيفاقس

    الاتراك اخواننا منذ القديم واشقائنا وارحامنا جذورهم ممتدة في بلادنا منذ قدوم خيرالدين برباروس وعروج وغيرهم من الرجال الاحرار الشجعان والابطال الي الجزائر مدافعين عن الاسلام والمسلمين بالعالم العربي كله وليس الجزائر فقط . اهلا وسهلا بالاتراك في كل وقت وزمان ففي وطنهم الثاني ارضض الاحرار والشرفاء اررض يوغرطة وماسيينيسا وصيفاقس وديهي وكسيلة ويوبا الاول وفاطممة نسومر وبن مهيدي وبن بولعيد وعميروش

    9

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