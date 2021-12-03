سفيرة الجزائر بفيينا: المغرب وإسرائيل يدوسان على القانون الدولي خلف ستار التطبيع

قالت سفيرة الجزائر بفيينا فوزية بومعزة إن الكيان الصهيوني والمغرب يختبئان خلف ستار التطبيع لمواصلة الدوس على القانون الدولي.

وقالت بومعزة في كلمة لها خلال لقاء وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري “لا يمكنني تجاهل الأعمال العدائية الأخيرة والعدوان الملحوظ الذي شنه المغرب على الجزائر بدعم من إسرائيل سأقتصر على ذكر أربعة منها”.

وسردت المتحدثة ما وقع من عدوان على الجزائر من المغرب والكيان الصهيوني وبدايتها كانت التجسس باستعمال برامج بيغاسوس، حيث تم التجسس على 6000 هاتف لمسؤولين جزائريين، بما في ذلك جميع السفراء”.

كما عرجت السفيرة الجزائرية لدى فيينا على العمل العداوني الثاني الذي اغتيل فيه ثلاث جزائريين يعملون على خط نقل البضائع بين الجزائر وموريتانيا.

وعادت المتحدثة للدعم والتمويل الذي تقدمه المغرب للمنظمات الإرهابية الانفصالية واقتناء المغرب لطائرات بدون طيار كاميكاز من إسرائيل تهدد التراب الجزائري.

وتحدث السفيرة بومعزة عن الانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أن إبرام اتفاقيات منفصلة للكيان في إشارة إلى اتفاقية أبراهام مع بعض الدول العربية يهدف لزرع الانقسام داخل الوطن العربي.

وأدانت المتحدثة انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وقالت “كلنا نعرف أن فلسطين هو المكان الوحيد على وجه الأرض يتم الحكم فيه على الأطفال من خلال محكمة عسكرية وتفرض عليهم أحكام قاسية.

وأضافت بومعزة قائلة أن الجزائر لا تعترف بدولة إسرائيل وهي ضد الصهيونية لأنها نظرة عالمية قائمة على التوسعية والفصل العنصري في تحد للقانون الدولي”.

وأشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام التي تخضع للتمويل من قبل أعضاء جماعات الضغط تحاول تشويه سمعة الكلمة الجزائرية وتقويضها بجعلنا نرفض الدين اليهودي وقالت “نحن نتحدث عن الكيان الصهيوني وليس الدين اليهودي لسنا عنصريين كل نسل سام ساميون سواء كانوا يهود أو مسيحيين أو مسلمين”.

وتابعت قائلة الجزائر حاربت دائما العنصرية واستبعدت نظام الفصل العنصري من الأمم المتحدة.

وعادت للحديث عن مسار السلام حيث قالت من الضروري إعادة محادثات الأمم المتحدة إلى مسارها الصحيح، مشيرة إلى أن ترك الأمور على ما هي عليها سواء في فلسطين أو في الصحراء الغربية سيجر المنطقة إلى اللأمن وعدم الاستقرار بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت السفيرة بومعزة أن الجزائر تجدد التزامها بالسلام والأمن لشعبها ولجميع شعوب المنطقة وخارجها.