سفيرة الهند: “الجزائر شريك رئيسي وحاسم”

سفيرة الهند بالجزائر، سواتي فيجاي

قالت سفيرة الهند بالجزائر، سواتي فيجاي، إنّ الجزائر تبقى “شريكًا رئيسيًا وحاسمًا” للهند في إطار التعاون جنوب-جنوب، مشيرة إلى أنّ الشراكة بين البلدين “تستند إلى الثقة المتبادلة والقيم المشتركة”.

وتوقفت فيجاي، في كلمة ألقتها خلال احتفال السفارة بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند، عند الزيارة التي قامت بها رئيسة الهند إلى الجزائر في أكتوبر 2024، والتي فتحت – حسب قولها – آفاقًا جديدة للتعاون، لتتواصل بعدها اللقاءات رفيعة المستوى في مختلف المجالات.

وأكدت السفيرة سواتي فيجاي أنّ التعاون بين البلدين “يزدهر بشكل متواصل”، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار، مضيفة: “نؤكد مجددًا التزامنا برعاية هذه الشراكة المثمرة والبنّاءة والمتينة من أجل غدٍ أفضل وأقوى”.

من جهة ثانية، اعتبرت فيجاي أنّ المناسبة تشكّل محطة تاريخية بارزة تبرز مسيرة بلدها في تكريس الديمقراطية والتنمية وقالت السفيرة فيجاي: “إن الديمقراطية متجذّرة بعمق في تاريخ الهند ومؤسساتها وروحها، وعلى مدى 78 سنة عملت الهند على تعزيزها وتمكينها أكثر”، مضيفة أنّ بلادها التي تضم 1.4 مليار نسمة، تمثّل اليوم رابع أكبر اقتصاد عالمي وأسرع الاقتصادات نموًا.

