سفيرة الولايات المتحدة: الصراع في الصحراء الغربية استمر لفترة طويلة بما فيه الكفاية

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، أن الصراع في الصحراء الغربية استمر لفترة طويلة بما فيه الكفاية.

في حوار مع صحيفتي “الخبر” والوطن”، وفي جوابها على سؤال حول كيف تعمل الجزائر وواشنطن لإيجاد حلول نهائية لكل من القضية الفلسطينية والصحراء الغربية، قالت مور أوبين “تتفق الجزائر والولايات المتحدة على ضرورة منح ستيفان دي ميستورا الفرصة للعمل على إيجاد حل سياسي للوضع في الصحراء الغربية.”

لتضيف “لقد استمر هذا الصراع لفترة طويلة بما فيه الكفاية، 47 عامًا بالنسبة للشعب الصحراوي، دون أن يكون هناك أي طريق للمضي قدمًا.” وتؤكد “ونحن، الجزائر والولايات المتحدة، نتفق تماما مع تطلعات الأمم المتحدة.”

أما فيما يخص القضية الفلسطينية، فقالت السفيرة الأمريكية “الولايات المتحدة والجزائر تدعمان بشكل كامل هدف الحل القائم على وجود دولتين. إننا نشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، ونعمل كلانا على تقديم المساعدة للفلسطينيين.”

وتشير “لدينا وجهات نظر مختلفة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف، ولكننا قادرون على مناقشة هذه القضايا بعبارات محترمة وودية للغاية.”