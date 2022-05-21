سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر تزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

زارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إليزابيث مور أوبين، مخيمات اللاجئين الصحراويين في تيندوف، أين وقفت على برنامج دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف.

وجاء في منشور للسفارة عبر صفحتها على الفايسبوك “عادت سفيرة أوبين للتو من رحلتها الأولى إلى تندوف والمخيمات اللاجئين الصحراويين”.

وتابع ذات المصدر “نحن فخورون بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في عمليات المساعدة”.