سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر تهنئ بوقادوم على منصبه الجديد

التقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر إليزابيث مور أوبين، وزير الخارجية الأسبق صبري بوقادوم، حيث هنأته على منصبه الجديد كسفير للجزائر ببلادها.

وغردت السفيرة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على منصة “X”: “تشرفت بلقاء السفير المعين صبري بوقادوم للجمهورية الجزائرية والذي سيلتحق بالولايات المتحدة الأميركية”.

وأضافت أوبين: “هنأته على منصبه الجديد وأتطلع لتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والجزائر، شراكات مثمرة تنتظرنا”.

تشرفت بلقاء السفير المعين صبري بوقادوم للجمهورية الجزائرية والذي سيلتحق بالولايات المتحدة الأميركية! 🇺🇸🇩🇿

أهنأه على منصبه الجديد و أتطلع لتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية و الجزائر. شراكات مثمرة تنتظرنا ! https://t.co/yibLicej8b — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) November 20, 2023



للإشارة فقد وافقت الحكومة الأمريكية على تعيين صبري بوقادوم “سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية”.

كما سبق لسفير الجزائر بالولايات المتحدة صبري بوقادوم وأن شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بين عامي 2020 و2021.