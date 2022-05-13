سفيرة الولايات المتحدة: من أولوياتي تعزيز تواجد الشركات الأمريكية في الجزائر

قالت سفيرة الولاية المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، أن من أهم أولوياتها تعزيز تواجد الشركات الأمريكية في الجزائر عن طريق تشجيع شراكات مربحة للطرفين.

وجاء في منشور للسفارة الأمريكية اليوم الجمعة “زارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إليزابيث مور أوبين مدينة قسنطينة يومي 11 و12 ماي من أجل التركيز على تعزيز الروابط الأمريكية الجزائرية في مجالي الاقتصاد والتعليم العالي”.

والتقت السفيرة برجال أعمال محليين لمناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما زارت كذلك الشركة الجزائرية للجرارات منشأة الإنتاج ماسي فيرغسون وهو مشروع جزائري أمريكي مشترك يقوم بإنتاج الجرارات ذات الاستعمال الزراعي.

وأوضحت السفيرة الأمريكية “الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر مستثمر في الجزائر بنسبة تفوق 28 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حسب أخر إحصائيات صندوق النقد الدولي”.

وفي جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 التقت السفيرة أوبين بطلاب في الركن الأمريكي حيث تكلمت عن ثلاثين برنامج تبادل تقدمها السفارة الأمريكية لإرسال 200 جزائري إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل عام خلال برامج ثقافية وتعليمية ممولة بالكامل.