سفيرة تركيا بالجزائر تؤدي زيارة وداع لقوجيل وهذا ما أكده الطرفان

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور اوزديمير غوكتاش والتي أدت له زيارة وداع إثر انتهاء مهامها وتعيينها وزيرة في حكومة أردوغان.

وخلال اللقاء تقدم قوجيل بتهانيه لماهينور اوزديمير على تعيينها عضوا في الحكومة التركية، بعد انتخاب رجب طيب اردوغان رئيسا لعهدة ثالثة.

وحسب بيان للمجلس فقد “ذكر قوجيل بالعلاقات النوعية المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين اللذان يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية يجب تعميقها أكثر”.

وأضاف البيان “هي العلاقات التي تعرف نقلة نوعية من حيث التنسيق والتعاون في مختلف المجالات تماشيا والارادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين، معددا مجالات التعاون التي ترجمتها الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن”.

رئيس مجلس الأمة، ذكر بمواقف الجزائر تجاه عديد القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرورة تكثيف آليات التعاون والتنسيق في المجال الاقتصادي بين البلدين وبينهما والقارة الافريقية.

كما عاود رئيس مجلس الأمة التأكيد على أهمية تفعيل دور دول عدم الإنحياز خاصة في السياق الدولي الراهن وتداعياته السياسية والاقتصادية.

من جهتها، نوهت ماهينور اوزديمير، بالعلاقات الجزائرية – التركية مستشرفة كونها مدعوة لمعرفة مزيد من التدعيم في ظل السياسة الرشيدة للرئيس عبد المجيد تبون وفي ظل الوهج الذي تعرفه الدبلوماسية الجزائرية واستعادة الجزائر لموقعها الريادي في المحافل الدولية.