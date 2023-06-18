-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رصد هلال شهر ذي الحجة بمرصد تمير السعودي (فيديو)
الجزائر

سفيرة تركيا بالجزائر تؤدي زيارة وداع لقوجيل وهذا ما أكده الطرفان

الشروق أونلاين
  • 225
  • 0
سفيرة تركيا بالجزائر تؤدي زيارة وداع لقوجيل وهذا ما أكده الطرفان
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور اوزديمير غوكتاش والتي أدت له زيارة وداع إثر انتهاء مهامها وتعيينها وزيرة في حكومة أردوغان.

وخلال اللقاء تقدم قوجيل بتهانيه لماهينور اوزديمير على تعيينها عضوا في الحكومة التركية، بعد انتخاب رجب طيب اردوغان رئيسا لعهدة ثالثة.

وحسب بيان للمجلس فقد “ذكر قوجيل بالعلاقات النوعية المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين اللذان يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية يجب تعميقها أكثر”.

وأضاف البيان “هي العلاقات التي تعرف نقلة نوعية من حيث التنسيق والتعاون في مختلف المجالات تماشيا والارادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين، معددا مجالات التعاون التي ترجمتها الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن”.

رئيس مجلس الأمة، ذكر بمواقف الجزائر تجاه عديد القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرورة تكثيف آليات التعاون والتنسيق في المجال الاقتصادي بين البلدين وبينهما والقارة الافريقية.

كما عاود رئيس مجلس الأمة التأكيد على أهمية تفعيل دور دول عدم الإنحياز خاصة في السياق الدولي الراهن وتداعياته السياسية والاقتصادية.

من جهتها، نوهت ماهينور اوزديمير، بالعلاقات الجزائرية – التركية مستشرفة كونها مدعوة لمعرفة مزيد من التدعيم في ظل السياسة الرشيدة للرئيس عبد المجيد تبون وفي ظل الوهج الذي تعرفه الدبلوماسية الجزائرية واستعادة الجزائر لموقعها الريادي في المحافل الدولية.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يوجه “رسالة خاصة” لفرنسا من روسيا

الرئيس تبون يوجه “رسالة خاصة” لفرنسا من روسيا

النعامة: انحراف 03 عربات من قطار لنقل المسافرين  

النعامة: انحراف 03 عربات من قطار لنقل المسافرين  

وزير التجارة: الجزائر ستكون بوابة روسيا نحو العالم العربي وإفريقيا وأوروبا

وزير التجارة: الجزائر ستكون بوابة روسيا نحو العالم العربي وإفريقيا وأوروبا

ارتفاع مخيف لحوادث المرور بالجزائر سنة 2023

ارتفاع مخيف لحوادث المرور بالجزائر سنة 2023

تنبيه جديد: موجة حر شديدة تصل إلى 44 درجة عبر 8 ولايات  

تنبيه جديد: موجة حر شديدة تصل إلى 44 درجة عبر 8 ولايات  

تخفيضات معتبرة في أسعار الرحلات البحرية

تخفيضات معتبرة في أسعار الرحلات البحرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد