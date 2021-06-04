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رياضة

سفيرة تركيا بِالجزائر تُهنّئ فيغولي و”الخضر”

علي بهلولي
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سفيرة تركيا بِالجزائر تُهنّئ فيغولي و”الخضر”

هنّأت سفيرة تركيا بِالجزائر ماهينور أوزديمير غوكتاش “الخضر”، واللاعب الدولي سفيان فيغولي بعد تألّقه في مباراة موريتانيا.

ومعلوم أن الجناح سفيان فيغولي يرتدي زيّ فريق قلعة السرايا التركي منذ صيف 2017، بِعقدٍ يُفترض أن تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2022.

وسجّل القائد فيغولي ثنائية في مباراة الجزائر وموريتانيا الودّية، وساهم في فوز عريض لـ “الخضر” بِنتيجة (4-1).

وكتبت سفيرة تركيا بِالجزائر ماهينور أوزديمير غوكتاش، في أحدث تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرا للخضر.. تهانينا”.

وأعادت المسؤولة الديبلوماسية التركية نشر تغريدة سفيان فيغولي، التي قال فيها: “تحيا الجزائر. الرّقم القياسي الإفريقي سيكون بِحوزتنا. 25 مباراة دولية بِلا خسارة. شكرا للجهاز الفني واللاعبين والشعب الجزائري”.

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