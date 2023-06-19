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الجزائر

سفيرة تركيا تؤدي زيارة وداع لبوغالي وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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سفيرة تركيا تؤدي زيارة وداع لبوغالي وهذا ما دار بينهما
ح.م
جانب من الزيارة

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، سفيرة تركيا ماهينور أوزديمير قوكتاش التي أدت له زيارة وداع إثر انتهاء مهامها بالجزائر.

وأفاد بيان للمجلس، الاثنين، أن بوغالي قدم تهانيه الخالصة للشعب التركي إثر نجاح الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، وشكر السفيرة على زيارتها بعد انتهاء مهامها كسفيرة بالجزائر متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة مشيدا بكفاءتها.

كما أشاد بوغالي بمستوى علاقات الصداقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وعبر عن أمله في ترقية العمل المشترك بما يحقق تطلع البلدين نحو مزيد من التعاون في إطار شراكة مثمرة ومتميزة.

ومن جهتها عبرت السفيرة التركية عن امتنانها لنواب المجلس الشعبي الوطني نظير هبّتهم التضامنية الواسعة مع تركيا إثر الزلزال المدمّر الذي ألّم بها واعتبرت ذلك واجبا تمليه العلاقات التاريخية والروابط العميقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

وفي جانب آخر أكدت غوكتاش أن تركيا تسعى إلى تعزيز استثماراتها بالجزائر، موضحة أنها تستهدف الانتقال بالمبادلات التجارية بين البلدين من 5 مليارات دولار إلى سقف 10 مليارات دولار، ودعت، في هذا الخصوص، الى العمل من أجل إبرام اتفاقية للتبادل الحر تفضي التي شراكة مربحة للطرفين.

وعلى الصعيد البرلماني، أكدت السفيرة ضرورة تفعيل دور مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين لاسيما على ضوء مخرجات زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى تركيا والتي تكللت بتوقيع اتفاقيات في عديد المجالات.

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