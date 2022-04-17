سفيرة تركيا: شركاتنا توفر 30 ألف منصب شغل بالجزائر

كشفت سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور اوزدمير غوكتاس أن الاستثمارات المباشرة لبلادها في الجزائر بلغت زهاء 5 مليار دولار كما وفرت حوالي 30 ألف منصب شغل.

وأكدت اوزدمير خلال لقاء نظمته هيئتي رجال الاعمال التركية “موسياد الجزائر” والمجلس العالمي للأعمال التركية بأن الاستثمارات التركية بالجزائر تشمل تقريبا جميع المجالات والتي تمثل بالنسبة لتركيا استثمارات “استراتيجية وذات أولوية”.

وأضافت السفيرة أن “الجزائر التي لم تكن تعد في سنة 2000 إلا 7 شركات تركية” أصبحت تحتل اليوم “المرتبة السابعة ضمن البلدان التي تقوم تركيا بالاستثمار فيها بشكل أكبر والأولى في افريقيا”، مشيرة إلى أن “عدد المؤسسات التركية المتواجدة حاليا بالجزائر تقدر ب1400”.

كما تعتبر تركيا حسب المتحدثة ذاتها “البلد الأجنبي الذي له أكبر عدد من المؤسسات المتواجدة بالجزائر”.

اما ايرهان سيسين الامين العام لجمعية الصناعيين المستقلين ورجال الاعمال، فقد دعا المستثمرين الاتراك الى تعزيز تواجدهم بالجزائر سيما في مجال الانتاج.

كما اشار سيسين إلى “نجاح عديد المؤسسات التركية في الجزائر في شتى الميادين مما سيشجع مواطنيهم على القدوم لمساعدتهم في معركة الانتاج”.

من جانبه أكد ممثل المجلس العالمي للأعمال التركية على أن الجزائر “قد أبدت اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا”، مشجعا شركات بلاده والتي لها علاقة صداقة بتركيا الى الاستثمار في الجزائر سيما في القطاعات المنتجة.

واضاف أن حجم الاستثمارات التركية في الجزائر “سيرتفع بشكل أكبر” خلال السنوات المقبلة سيما في قطاعات الصحة والسياحة والصناعة والطاقات المتجددة.