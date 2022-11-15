سفيرة تركيا: هذا هو موقف أنقرة من نزاع الصحراء الغربية

جدّدت سفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش يوم الإثنين، موقف بلادها الثابت إزاء نزاع الصحراء الغربية. وقالت إنه ينسجم مع القانون الدولي”.

جاء ذلك لدى استقبال السفيرة التركية من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني.

وحسب بيان للخارجية، فبخصوص قضية الصحراء الغربية، جدّدت سفيرة تركيا “موقف بلادها الثابت والمنسجم مع القانون الدولي واللوائح الأممية ذات الصلة”، يضيف البيان.

وأوضح أن المقابلة سمحت “باستعراض أجندة العلاقات الثنائية للأشهر المقبلة. إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وجاء هذا اللقاء “في إطار مواصلة تجسيد الرؤية الإستراتيجية للعلاقات بين البلدين، على ضوء زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى تركيا، منتصف شهر ماي الماضي”.

من جهتها، أشادت السفيرة التركية “بالآفاق الواعدة لتمتين التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا، بما في ذلك ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والثقافي”.

كما رحّبت السفيرة غوكتاش “بالجهود المثمرة والبناءة للجزائر، في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية”.