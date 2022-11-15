-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

سفيرة تركيا: هذا هو موقف أنقرة من نزاع الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
  • 2921
  • 0
سفيرة تركيا: هذا هو موقف أنقرة من نزاع الصحراء الغربية
ح.م
عمار بلاني مع السفيرة التركية

جدّدت سفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش يوم الإثنين، موقف بلادها الثابت إزاء نزاع الصحراء الغربية. وقالت إنه ينسجم مع القانون الدولي”.

جاء ذلك لدى استقبال السفيرة التركية من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني.

وحسب بيان للخارجية، فبخصوص قضية الصحراء الغربية، جدّدت سفيرة تركيا “موقف بلادها الثابت والمنسجم مع القانون الدولي واللوائح الأممية ذات الصلة”، يضيف البيان.

وأوضح أن المقابلة سمحت “باستعراض أجندة العلاقات الثنائية للأشهر المقبلة. إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وجاء هذا اللقاء “في إطار مواصلة تجسيد الرؤية الإستراتيجية للعلاقات بين البلدين، على ضوء زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى تركيا، منتصف شهر ماي الماضي”.

من جهتها، أشادت السفيرة التركية “بالآفاق الواعدة لتمتين التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا، بما في ذلك ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والثقافي”.

كما رحّبت السفيرة غوكتاش “بالجهود المثمرة والبناءة للجزائر، في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية”.

مقالات ذات صلة
إيران تعتقل “عملاء” للمخابرات الفرنسية على أراضيها

إيران تعتقل “عملاء” للمخابرات الفرنسية على أراضيها

رئيس كوبا يعلن عن زيارة إلى الجزائر لبحث التعاون

رئيس كوبا يعلن عن زيارة إلى الجزائر لبحث التعاون

تحالف بريكس: حملة تضليل تطال ملف انضمام الجزائر

تحالف بريكس: حملة تضليل تطال ملف انضمام الجزائر

بالفيديو.. هكذا كان “أول لقاء” بين رئيسي الولايات المتحدة والصين

بالفيديو.. هكذا كان “أول لقاء” بين رئيسي الولايات المتحدة والصين

السفيرة التركية تشكر الجزائر على التضامن مع بلادها

السفيرة التركية تشكر الجزائر على التضامن مع بلادها

مفكّر أمريكي: لهذه الأهداف اختارت إسرائيل التطبيع مع المغرب (فيديو)

مفكّر أمريكي: لهذه الأهداف اختارت إسرائيل التطبيع مع المغرب (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد