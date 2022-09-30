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سفيرة فرنسا بالمغرب تعلن مغادرة المنصب بشكل مفاجىء

الشروق أونلاين
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سفيرة فرنسا بالمغرب تعلن مغادرة المنصب بشكل مفاجىء
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سفيرة فرنسا لدى المغرب هيلين لوغال

أعلنت سفيرة فرنسا لدى الرباط هيلين لوغال، الخميس، مغادرتها منصبها بعد أن شغلته لمدة 3 سنوات.، بالتزامن مع فتور في العلاقات بسبب ملفي الصحراء الغربية والتأشيرات.

ونشرت وقالت السفيرة الفرنسية لدى الرباط تغريدة أكدت فيها إنها “ودعت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اجتماع معه قبل مغادرتها”.

وتشهد العلاقات بين فرنسا الومغرب خلال الأشهر الأخيرة، حالة فتور، ظاهرها قيود منح التأشيرة الفرنسية لرعايا المملكة، وباطنها انتهاج باريس سياسة حذرة تجاه دعم مواقف النظام المغربي من نزاع الصحراء الغربية، وفتح أبوابها أمام قيادات البوليساريو للدفاع عن قضيتهم في منابر فرنسية، وذلك بعد سنوات من دعم صريح لطرح الرباط.

فرنسا ترفع يدها عن قناة الدعاية المغربية “ميدي1”

ومطلع شهر سبتمبر 2022، نقلت وسائل إعلام ونشطاء محسوبون على النظام المغربي، قرار فرنسا بالانسحاب كمساهم في إذاعة البحر الأبيض المتوسط المغربية “ميدي1″، بعد أكثر من أربعين سنة من انطلاقها، حيث كانت منبرا للدعاية لسياسات باريس ونظام المخزن في المنطقة.

وحسب هذه المصادر الإعلامية، فإن القرار تزامن مع حالة إفلاس تعانيها هذه المؤسسة الإعلامية، بسبب فوضى في التسيير وشح المداخيل، وسط اشتداد المنافسة، حيث أن ظهور فضائيات وإذاعات عربية ودولية خلال السنوات الماضية، جعل منها مجرد أداة دعاية لسياسات النظام محليا.

كما جاء الإعلان عن القرار، وسط حديث عن أزمة صامتة بين باريس والرباط، وفق نفس المصادر، ظاهرها قيود منح التأشيرة الفرنسية لرعايا المملكة، وباطنها انتهاج باريس سياسة حذرة تجاه دعم مواقف النظام المغربي من نزاع الصحراء الغربية، وفتح أبوابها أمام قيادات البوليساريو للدفاع عن قضيتهم في منابر فرنسية، وذلك بعد سنوات من دعم صريح لطرح الرباط.

كما أشارت مصادر إعلامية، أن من أهم خلفيات الأزمة غير المعلنة، التقارب المغربي -الإسرائيلي والحجم الكبير للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والتي جعلت من باريس صاحبة النفوذ التقليدي في القصر الملكي، حليفا من الدرجة الثانية.

ويشار إلى أن أغلب المتابعين في المغرب العربي، كانوا يجهلون موقع باريس كمساهم رئيسي في هذه الوسيلة الإعلامية، التي كانت منبرا للترويج لسياسات فرنسا والنظام المغربي في المنطقة، وكانت الجزائر أهم هدف للدعاية الإعلامية التي روجت لها طيلة عقود.

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