سفير الإتحاد الأوروبي يوجه رسالة وداع بعد مغادرته الجزائر

وجه سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك، الأربعاء، رسالة وداع بعد مغادرته الجزائر إثر انتهاء مهامه الرسمية.

وقال السفير في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي “تويتر” إن الجزائر ستكون بعيدة عن العين لكنها ستظل في القلب”.

وأشار أورورك أنه سيتم غلق حسابه الرسمي في حين يمكن متابعة السفير الجديد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكرت بعد وصوله.