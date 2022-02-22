سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر يسأل عن أجمل المناطق لزيارتها!
شارك سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من شرشال، وسأل عن مناطق أخرى جميلة يمكنه زيارتها.
ونشر السفير توماس ايكارت صورة رفقة زوجته عبر حسابه على تويتر قال فيها: “من المستحيل أن تكون في الجزائر دون زيارة الأماكن الرائعة التي تزخر بها هذه البلاد. أحببت أنا وزوجتي الذهاب مؤخرًا لاكتشاف شرشال ومينائها الأسطوري”.
ثم أردف: “ما هي الأماكن الأخرى التي تنصحونني باكتشافها؟”.
Impossible d’être en Algérie sans visiter les lieux magnifiques dont regorge ce pays. Mon épouse et moi avons adoré partir récemment à la découverte de Cherchell et de son port mythique.
Quels autres endroits à découvrir me recommanderiez-vous ? pic.twitter.com/nDDrftx1Xc
— Ambassadeur Thomas Eckert 🇪🇺🇩🇿 (@AmbUEalgerie) February 21, 2022