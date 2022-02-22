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سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر يسأل عن أجمل المناطق لزيارتها!

نادية شريف
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سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر يسأل عن أجمل المناطق لزيارتها!
سفير الاتحاد الأوروبي رفقة زوجته بميناء شرشال

شارك سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من شرشال، وسأل عن مناطق أخرى جميلة يمكنه زيارتها.

ونشر السفير توماس ايكارت صورة رفقة زوجته عبر حسابه على تويتر قال فيها: “من المستحيل أن تكون في الجزائر دون زيارة الأماكن الرائعة التي تزخر بها هذه البلاد. أحببت أنا وزوجتي الذهاب مؤخرًا لاكتشاف شرشال ومينائها الأسطوري”.

ثم أردف: “ما هي الأماكن الأخرى التي تنصحونني باكتشافها؟”.

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