سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة يٌهاجم الجزائر ويهدد قادة حماس!

بعد الإعلان عن جلسة طارئة لمجلس الأمن:

هاجم سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الجزائر بسبب مبادرتها بطلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية العدوان على الدوحة، ملوّحًا في الوقت ذاته بمواصلة سياسة الاغتيالات ضد قادة حركة حماس داخل فلسطين وخارجها.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة طارئة بطلب من الجزائر وباكستان لمناقشة عدوان الصهاينة الأخير على العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة تعكس إصرار الجزائر على فضح جرائم الاحتلال ومساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وحظي التحرك الجزائري بدعم دولي متزايد، باعتباره تعبيرًا عن موقف ثابت في نصرة فلسطين.

وفي محاولة لتبرير الاعتداء، أطلق سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، داني دانون، تصريحات عدائية ضد الجزائر، قائلا: “لن تكون هناك حصانة للإرهابيين – لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في قطر. اختار السفير الجزائري التعاون مع حماس ومنحهم دعما من داخل مجلس الأمن”.

وأضاف: “إسرائيل لن تتهاون، وستواصل العمل ضد قادة الإرهاب أينما كانوا، حتى عودة الرهائن وعودة الأمن إلى مواطنينا”، في إشارة واضحة إلى نية الاحتلال توسيع دائرة الاغتيالات.

وكان جيش الاحتلال قد شنّ غارات جوية، عصر الثلاثاء، على الدوحة استهدفت قادة في حركة حماس، ما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص ونجاة المفاوضين المستهدفين.

وقالت حماس إن الهجوم يُظهر أن نتنياهو وحكومته “لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، ويسعون عمدًا لإحباط جميع الفرص”. وأضافت أنها تُحمل الولايات المتحدة مسؤولية الغارة.

وتؤكد هذه الجريمة استمرار الاحتلال في سياسة الاغتيالات التي طالت قادة بارزين منذ اندلاع الحرب على غزة، بينهم يحيى السنوار ومحمد الضيف داخل القطاع، إضافة إلى عمليات خارجية استهدفت إسماعيل هنية في طهران، وصالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية.