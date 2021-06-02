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سفير الامارات لحاخام يهودي: إن شاء الله ستصبحون الأقوى في المنطقة (فيديو)

الشروق أونلاين
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سفير الامارات لحاخام يهودي: إن شاء الله ستصبحون الأقوى في المنطقة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسفير الامارات لدى الكيان الصهيوني، رفقة حاخام يهودي يدعو فيه بأن يصبح الكيان الصهيوني ومعه الامارات الأقوى في المنطقة”.

وانتشر الفيديو عقب زيارة قام بها سفير الامارات محمد آل خاجة للحاخام في منزله تبادل خلالها الهدايا ودعاه لزيارة أبوظبي السبت الماضي.

ورافق الفيديو تعليقات حمل مجملها الاستهجان والرفض التام للتصريحات والحركات التي يفتعلها السفير الاماراتي خلال تحركاته داخل الكيان الصهيوني.

سفير الإمارات لدى الكيان الصهيوني يثير جدلا بالانحناء لكبير الحاخامات

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد نشرت صورا تظهر السفير الإماراتي محمد آل خاجة خلال زيارته منزل رئيس ما يسمى بمجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في القدس وتوثق الصور لحظة تلقي السفير “بركة الكاهن”.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة السفير الإمارتي منحنياً على ركبتيه، داخل بيت الحاخام في القدس المحتلة، بينما يضع الأخير يده على رأسه، وفيما يبدو يتلو عليه بعض الكلمات التي هي بمثابة “بركات يقدمها للسفير الإماراتي”.

وأكدت وسائل الإعلام العربية أن الدبلوماسي الإماراتي تلقى من الحاخام البارز “بركة الكهنة”، ودار الحديث بينهما عن “اتفاقات أبراهام” المبرمة بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية من بينها الإمارات.

وتبادل السفير الإماراتي والحاخام الهدايا الرمزية، كما دعا آل خاجة الزعيم الروحي اليهودي إلى حضور مراسم افتتاح معبد “الديانات الإبراهيمية الثلاث” في أبو ظبي.

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التعليقات
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  • شاوي حر

    لطقك ربي اللهم توفنا مسلمين على الحق ثابتين . انه الذل والخنوع ،حقا صدق المرحوم مهري حين قال (للخيانة رجالها)

    9
  • منير

    من طلب العزة في غير الإسلام أذله الله !

    9
  • احمد

    تقول راه يرقيلو

    11

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