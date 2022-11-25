سفير الجزائر: التضامن مع موريتانيا من ثوابت سياستنا الخارجية

قال سفير الجزائر بنواكشوط، محمد بن عتو، إن التضامن مع موريتانيا من ثوابت السياسة الجزائرية في المنطقة.

وجاء تصريح السفير بن عتو خلال حفل نظمته السفارة الجزائرية في نواكشوط، مساء الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة الأول من نوفمبر 1954. حسب ما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية.

وفي كلمة له اعتبر السفير أن التضامن مع موريتانيا من ثوابت السياسة الجزائرية في المنطقة، مشيرا إلى أن الجزائر دأبت على تقديم العون للشقيقة موريتانيا في مختلف الميادين.

وأشاد بن عتو بمستوى العلاقات الموريتانية الجزائرية، التي شهدت تطورا متصاعدا بفضل التوجيهات السديدة والإرادة الصادقة والحرص المستمر على تطويرها لقائدي البلدين.

وفي السياق ذاته، تحدث سفير الجزائر عن المعبر الحدودي الرابط بين البلدين والذي أصبح، حسبه، جسرا للتواصل الإنساني والثقافي والتجاري بين سكان المناطق الحدودية.

كما نوه السفير الجزائري بالنجاح الباهر للدورة الـ 19 للجنة الكبرى المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون، التي انعقدت بنواكشوط شهر سبتمبر 2022.