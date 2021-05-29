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سفير الجزائر بأنقرة يلتقي مسؤولي كبرى المؤسسات الطبية

الشروق أونلاين
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سفير الجزائر بأنقرة يلتقي مسؤولي كبرى المؤسسات الطبية

أجرى سفير الجزائر بأنقرة مراد عجابي، لقاءات مع عدد من مسؤولي المؤسسات الطبية التركية لتعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من تجربتهم في مجال الخدمات الطبية.  

والتقى السفير مراد عجابي، الجمعة، وفدا برئاسة محمد علي كيليشكايا، المدير العام لـ “شركة الخدمات الصحية الدولية” (أوسهاش) التابعة لوزارة الصحة التركية، والتي تعمل على ترويج الخدمات الصحية و ترقيتها في تركيا وتنشيط السياحة الصحية.

وأكدت السفارة الجزائرية بأنقرة على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك، أن المناقشات التي جمعت السفير والوفد التركي الزائر تركزت حول تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي بهدف الاستفادة من التجربة الناجحة لتركيا واغتنام فرص الاستثمار في الجزائر.

كما أوردت السفارة استقبال السفير عجابي، للمدير العام لشركة “أوزومجو”، مراد أوزتوك المتخصصة في تصنيع المعدات الطبية.

وتناول الحديث سبل ووسائل التعاون الثنائي، مع التركيز بشكل خاص على الفرص الاستثمارية التي تتيحها الجزائر في هذا المجال الحيوي.

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