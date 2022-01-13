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رياضة

سفير الجزائر بالكاميرون يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الإعتداء على الصحفيين

سليم.ع
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سفير الجزائر بالكاميرون يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الإعتداء على الصحفيين
أرشيف
جانب من الندوة الصحفية

أكد سفير الجزائر بالكاميرون أن مصالحه في اتصال دائم مع السلطات الكاميرونية من أجل كشف المتورطين في حادثة الإعتداء على الصحفيين الجزائريين.

وجاء تصريح السفير  بومدين ماحي خلال ندوة صحفية عقدها، الخميس، رفقة محافظ مقاطعة الساحل بدوالا للحديث عن تعرض 3 صحفيين جزائريين للاعتداء في الكاميرون.

وأوضح السفير أنه فور إعلامهم بتعرض الصحفيين الثلاثة للاعتداء قامت السفارة بالاتصال بالسلطات الكاميرونية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية رمضان لعمامرة تلقى ضمانات من السلطات الكاميرونية بحماية الجزائريين المتواجدين على أراضيها.

“الكاف” تدين الاعتداء على الصحفيين الجزائريين وتدعو لفتح تحقيق

وفي 10 جانفي 2022، أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” الاعتداء على ثلاث صحفيين جزائريين مساء الأحد في الكاميرون، داعية لفتح تحقيق في الحادثة.

وقالت الكاف في بيان لها أنه عقب تسجيل اعتداء بالأسلحة البيضاء ليلة الأحد على ثلاث صحفيين جزائرين أنها تدين بشدة هذا الاعتداء الخطير على الصحفيين و تعلن تضامنها المطلق معهم وتمنياتها بالشفاء العاجل لهم.

ودعا الاتحاد الكاميرونيين إلى إدانة العنف وإنجاح الحدث الرياضي الهام الذي تحتضنه بلادهم، كما دعا المنظمين إلى تأمينه وحماية المشجعين والزوار والطواقم الصحفية.

“الفاف“ يندد بالاعتداء على الصحفيين الجزائريين في دوالا

كما ندد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بالاعتداء الذي تعرض له ثلاثة صحفيين جزائريين في دوالا بالكاميرون..

ووصف “الفاف“ الاعتداء الذي طال الصحفيين الجزائريين بالجبان، وقال: “الصحفيون إسماعيل محمد أمقران، ومهدي ضحاك، ومحمد عيساني، المتواجدون بدوالا لتغطية فعاليات كأس الأمم.. تعرضوا ليلة الإثنين، للاعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون به، ما خلف إصابات جسدية طفيفة، مع سلبهم بعض الأغراض الشخصية، من بينها هواتفهم النقالة، وجواز سفر“.

وأضاف الإتحاد الجزائري لكرة القدم: “الاتحاد الجزائري تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية، وهذا الأخير اتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا، ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للاستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين، وفتح تحقيق حول الحادثة“.

وفي الأخير تمنى “الفاف“ الشفاء العاجل للصحفيين الثلاثة، معبرا عن تضامنه التام مع كافة البعثة الإعلامية الجزائرية المتواجدة في الكاميرون.

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التعليقات
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  • عبدو

    معروف من وراء العملية الجبانة إنه المخزن الجبان العميل للقوى الإمبرالية عدو الشعوب. سوف يجتمع مساء اليوم مجلس الامن الجزائري لاتخاذ الإجراءات اللا زمة والعملية الجبانة التي ورائها المخزن الحقوق على كل ماهو جزاىري ان تمر دون عقاب، سوف يمسح المغرب من على الحريطة وفي ظرف ساعة واحدة فقط.

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