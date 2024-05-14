سفير الجزائر بِبلجيكا يُكرّم عمّورة

كرّم سفير الجزائر بِبلجيكا محمد الأمين بن الشريف اللاعب الدولي محمد الأمين عمورة، مهاجم النادي المحلّي سان جيلواز.

واستقبل السفير بن الشريف اللاعب عمورة بمكتبه، وهنّأه على العروض الإيجابية المُقدّمة والتتويجات المحرزة هذا الموسم ببلجيكا. كما تمنّى له التوفيق في صفوف المنتخب الوطني والاستحقاقات الرّسمية المقبلة.

وكان محمد الأمين عمورة قد نال مُؤخّرا مع فريقه سان جيلواز كأس بلجيكا، وعلى المستوى الفردي، افتكّ جائزة أحسن لاتب عربي في هذا البلد، كما تموقع في المركز الثاني ضمن لائحة أحسن اللاعبين الأفارقة في البطولة البلجيكية.