سفير الجزائر بِكوت ديفوار يُوضّح بِخصوص مقرّ إقامة “الخضر”

قدّم سفير الجزائر بِكوت ديفوار إدريس بوعسيلة تفسيرات، بِخصوص مقرّ إقامة المنتخب الوطني في هذا البلد، خلال مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وكان السفير إدريس بوعسيلة قد التقى في الأيّام القليلة الماضية، بِاللجنة الإيفوارية المُنظّمة لِكأس أمم إفريقيا 2024.

وفي تاريخ سابق، رفض رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي بِمعيّة الناخب الوطني جمال بلماضي مقرّ الإقامة، الذي جهّزته السلطات الرياضية الإيفوارية بِمدينة بواكي. وبِالمقابل ضبطا فندقا مُجاورا لِملعب المقابلات الثلاث في دور المجموعات، معقلا لـ “مُحاربي الصّحراء”.

وقال السفير الجزائري إدريس بوعسيلة في تصريحات نقلتها أحدث تقارير الصّحافة في بلاد ساحل العاج، إن “الفاف” والنّاخب الوطني أرادا مقرَّ إقامةٍ يُشعر اللاعبين بِالأريحية، بعيدا عن أعين الفرق الأخرى، في إشارة إلى الجوسسة الرياضية. عِلما أن الإيفواريين جهّزوا ما يُشبه “القرية الأولمبية”، يُقيم فيها المنتخب الوطني وأيضا منافسيه الأنغولي والبوركينابي والموريتاني. وهو أمر لا يُساعد على التركيز في مثل هذا النّوع من المنافسات القارّية الكبيرة.

وشكر الديبلوماسي الجزائري سلطات كوت ديفوار، على المجهودات المبذولة لِإنجاح “الكان”، وأيضا توفير كل مستلزمات المنتخبات المشاركة.