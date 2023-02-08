-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

سفير الجزائر بِمدغشقر يمنح اللاعب “رازا” تأشيرة الدّخول

علي بهلولي
  • 1474
  • 0
سفير الجزائر بِمدغشقر يمنح اللاعب “رازا” تأشيرة الدّخول
ح.م
كولوينا رازا.

يلتحق اللاعب الملغاشي كولوين رازا بِفريقه الجديد مولودية الجزائر في الـ 14 من فيفري الحالي، بعد أن سوّى إجراءاته الإدارية.

وكان المهاجم رازا قدا انضمّ إلى فريق المولودية، على هامش تألّقه في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالجزائر.

ومنح سفير الجزائر بِمدغشقر اللاعب كولوين رازا تأشيرة الدّخول (الصورة المُدرجة أدناه)، وسيحلّ بِأرض الوطن الثلاثاء المقبل. يقول بيان إدارة نادي “العميد” نشرته سهرة الأربعاء.

في سياق آخر، كشف كولوين رازا عن مبلغ راتبه في نادي “العميد”، وقال إن إدارة المولودية التزمت بِمنحه أجرة شهرية قيمتها 8 آلاف أورو (نحو 1.17 مليون دينار).

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “إكسبريس مدغشقر”، الأربعاء، أن عرض “العميد” أقنعه بِإمضاء العقد، نافيا أن يكون قد انجذب للإغراء المالي على حساب المشروع الرياضي.

واختتم كولوينا رازا تصريحاته قائلا إنه يعمل حاليا على ترتيب إجراءات استلام تأشيرة الإقامة بِالجزائر، وأيضا تنظيم حفل زفافه الجمعة المُقبلة.

للإشارة، فإن كولوينا رازا تموقع ثانيا في لائحة هدّافي “شان” 2023، بعد أن سجّل ثلاثية لِمصلحة المنتخب المحلّي الملغاشي، مُتخلّفا بِفارق هدفَين عن صاحب الصّدارة الجزائري أيمن محيوس. كما حجز اللاعبان مقعدا في التشكيل الأساسي المثالي بعد نهاية المنافسة.

مقالات ذات صلة
إدارة بوروسيا مونشغلادباخ تبرر عدم بيع بن سبعيني في الميركاتو الشتوي

إدارة بوروسيا مونشغلادباخ تبرر عدم بيع بن سبعيني في الميركاتو الشتوي

قندوسي ينضم إلى بعثة الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

قندوسي ينضم إلى بعثة الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

بلوزداد في مهمة صعبة في القاهرة أمام الزمالك

بلوزداد في مهمة صعبة في القاهرة أمام الزمالك

نجوم الجزائر يتضامنون مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

نجوم الجزائر يتضامنون مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

موعد هام لرئيس “الفاف” في باريس

موعد هام لرئيس “الفاف” في باريس

رابحي: لا خوف على الشباب وأطالب الأنصار بمساندة الفريق

رابحي: لا خوف على الشباب وأطالب الأنصار بمساندة الفريق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد