سفير الجزائر بِمدغشقر يمنح اللاعب “رازا” تأشيرة الدّخول

يلتحق اللاعب الملغاشي كولوين رازا بِفريقه الجديد مولودية الجزائر في الـ 14 من فيفري الحالي، بعد أن سوّى إجراءاته الإدارية.

وكان المهاجم رازا قدا انضمّ إلى فريق المولودية، على هامش تألّقه في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالجزائر.

ومنح سفير الجزائر بِمدغشقر اللاعب كولوين رازا تأشيرة الدّخول (الصورة المُدرجة أدناه)، وسيحلّ بِأرض الوطن الثلاثاء المقبل. يقول بيان إدارة نادي “العميد” نشرته سهرة الأربعاء.

في سياق آخر، كشف كولوين رازا عن مبلغ راتبه في نادي “العميد”، وقال إن إدارة المولودية التزمت بِمنحه أجرة شهرية قيمتها 8 آلاف أورو (نحو 1.17 مليون دينار).

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “إكسبريس مدغشقر”، الأربعاء، أن عرض “العميد” أقنعه بِإمضاء العقد، نافيا أن يكون قد انجذب للإغراء المالي على حساب المشروع الرياضي.

واختتم كولوينا رازا تصريحاته قائلا إنه يعمل حاليا على ترتيب إجراءات استلام تأشيرة الإقامة بِالجزائر، وأيضا تنظيم حفل زفافه الجمعة المُقبلة.

للإشارة، فإن كولوينا رازا تموقع ثانيا في لائحة هدّافي “شان” 2023، بعد أن سجّل ثلاثية لِمصلحة المنتخب المحلّي الملغاشي، مُتخلّفا بِفارق هدفَين عن صاحب الصّدارة الجزائري أيمن محيوس. كما حجز اللاعبان مقعدا في التشكيل الأساسي المثالي بعد نهاية المنافسة.