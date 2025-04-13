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رياضة
أجرى عملية جراحية ناجحة

سفير الجزائر بِمصر يزور قندوسي اطمئنانا عليه

الشروق الرياضي
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سفير الجزائر بِمصر يزور قندوسي اطمئنانا عليه
ح.م

زار سفير الجزائر بِمصر محمد سفيان براح، الأحد، اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي. للاطمئنان على وضعيته الصحية.

وأبدى السفير براح تعاطفه مع قندوسي، متمنّيا له الشّفاء العاجل، والعودة سريعا إلى المنافسات الرياضية.

وأجرى أحمد قندوسي عملية جراحية ناجحة بِمصر، بعد إصابة خطيرة تعرّض لها على مستوى السّاق.

وقدم مسؤولون مصريون ورياضون إلى المستشفى، تقديما للدعم المعنوي للاعب قندوسي، يوجد بينهم زملاؤه في نادي سيراميكا، ولاعبو فريقه السابق الأهلي.

ووفقا لِأحدث تقارير الصحافة المصرية، فإن موسم قندوسي انتهى، وسيخضع في الأيام القليلة المقبلة لِإعادة التأهيل والعلاج، ويُمكنه العودة إلى الميادين عند انطلاق الموسم الجديد في الخريف المقبل.

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