سفير الجزائر في إيطاليا يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ
استُقبل سفير الجزائر لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية يوم 28 أفريل، من قبل رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي.
وحسب ماجاء في تغريدة لسفارة الجزائر في إيطاليا، فقد تناول الطرفان في لقائهما “مختلف ملفات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه مستقبلا”.
كما أشار الطرفان في خلال اللقاء إلى “الاستحقاقات الثنائية المبرمجة خلال العام الجاري”.
استُقبل السفير عبد الكريم طواهرية يوم 28 أفريل 2022 من قبل رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، حيث تناول الطرفان مختلف ملفات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه مستقبلا، على ضوء الاستحقاقات الثنائية المبرمجة خلال العام الجاري. pic.twitter.com/BmY68EAD5i
— Embassy of Algeria in Italy (@EmbAlgeriaItaly) April 29, 2022