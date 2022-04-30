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سفير الجزائر في إيطاليا يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ

الشروق أونلاين
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سفير الجزائر في إيطاليا يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ
ح.م
جانب من اللقاء

استُقبل سفير الجزائر لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية يوم 28 أفريل، من قبل رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا إليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي.

وحسب ماجاء في تغريدة لسفارة الجزائر في إيطاليا، فقد تناول الطرفان في لقائهما “مختلف ملفات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه مستقبلا”.

كما أشار الطرفان في خلال اللقاء إلى “الاستحقاقات الثنائية المبرمجة خلال العام الجاري”.

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