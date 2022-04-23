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سفير الجزائر في تونس ينفي وجود “حرّاقة” جزائريين في السجون التونسية

الشروق أونلاين
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سفير الجزائر في تونس ينفي وجود “حرّاقة” جزائريين في السجون التونسية
أرشيف
تعبيرية

نفى سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال يوم الجمعة، ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول  “وجود مهاجرين غير شرعيين جزائريين في السجون التونسية”.

وقد تداولت صفحات على مواقع التواصل معلومات مفادها أنّ محكمة الكاف بتونس، استدعت عائلات شبّان جزائريين مهاجرين غير شرعيين.

وأوضح السفير الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ المعنيين “يعتبرون بالفعل مفقودين أو موضوع اختفاء قسري”.

لكن السلطات التونسية نفت وجود أيّ مفقودين جزائريين غير مبلّغ عنهم في سجونها، حسب ما جاء في تصريح السفير بعلال.

وأكّد السفير بعلال في هذا الصدد، تسجيل اختفاء هؤلاء الشبان منذ سنة 2008. وقال إن عدّدهم حسب الشهادات والتبليغات المختلفة هو 39 شخصا.

وأضاف بعلال:”قام جهازنا الدبلوماسي والقنصلي في الجمهورية التونسية، بالمساعي اللازمة لدى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأمر”.

وتابع يقول أنّ السلطات التونسية “نفت رسميا، وفي مناسبات عديدة، وجود مساجين جزائريين في السجون التونسية، من دون الإبلاغ عنهم للسلطات الجزائرية”.

“كما دققت مصالح السفارة في الموضوع، من دون التوصّل إلى أي مؤشّر يوحي باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس”.

وقال السفير أيضا:”الجزائر و تونس تربطهما علاقة ثقة..بما في ذلك مجال التعاون القنصلي والقضائي. وخاصة ما يتعلّق بالبحث عن المفقودين أو الأشخاص محل بحث في فائدة العائلات”.

وذكّر السفير باتفاقية التعاون القضائي التي تربط البلدين. والتي يتمّ من خلالها “تبادل المعلومات القضائية ومتابعة التحقيقات المتعلقة بأشخاص معنوية أو طبيعية”.

 وعبّر السفير بعلال في ختام تصريحاته عن “تفهمه وتعاطفه مع مشاعر عائلات الشبان المفقودين ومشاطرتهم آلام فقدان أبنائهم”.

كما دعا السفير عائلات الشبّان المفقودين إلى التشبّث بالثقة في السلطات الجزائرية، التي لن تتوانى في إعلامها بكل مستجدّ قد يحدث في هذه القضية المؤسفة والأليمة”.

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