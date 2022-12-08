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الجزائر

سفير الجزائر في قطر يستقبل ضحية اعتداء إيتو صامويل

الشروق أونلاين
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سفير الجزائر في قطر يستقبل ضحية اعتداء إيتو صامويل
ح.م
سفير الجزائر في قطر يستقبل ضحية اعتداء إيتو صامويل

استقبل سفير الجزائر في قطر مصطفى بوطورة يوم الخميس، اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، تعبيرا عن تضامنه بعد تعرضّه للاعتداء من طرف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيتو صامويل.

وقال ماموني في منشور على فيسبوك:”أشكر السفارة الجزائرية على دعمها لمواطنيها”. متابعا:”استقبلت أحسن استقبال، وتمّ دعمي في قضيتي، لاسترجاع حقّي بالقانون.

وانتشر مقطع فيديو يظهر اعتداء صامويل على اليوتيوبر الجزائري، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نهاية مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية في مونديال قطر.

ويظهر الفيديو اعتداء إيتو بالضرب على ماموني، وهو ما سرده الضحية في فيديو نشره على حساباته الاجتماعية في وقت لاحق.

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