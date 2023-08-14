سفير الجزائر في ليبيا يبحث جهود إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

مع رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة

استقبل سفير الجزائر في ليبيا سليمان شنين يوم الإثنين، من طرف رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة محمد تكالة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء “وجهات النظر حول المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي. وسُبل تعزيز الجهود التي تهدف إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية (في ليبيا) في أقرب وقت ممكن”.

كما قدم السفير الجزائري بهذه المناسبة، تهنئته لمحمد تكالة على انتخابه رئاسيًا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

والمجلس الأعلى للدولة مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة. بهدف وضع حدّ للانقسام السياسي في البلاد.