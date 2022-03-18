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سفير الجزائر لدى روما: الرئيس تبون سيزور إيطاليا قريبا

الشروق أونلاين
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سفير الجزائر لدى روما: الرئيس تبون سيزور إيطاليا قريبا
ح.م
سفير الجزائر لدى روما عبد الكريم طواهرية

كشف سفير الجزائر لدى روما عبد الكريم طواهرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة إلى إيطاليا خلال العام الجاري.

وأوضح السفير طواهرية في تغريدة له على صفحته الرسمية، خلال استقباله من طرف لويجي ماتيولو المستشار الدبلوماسي للوزير الأول الإيطالي، أنه تطرق مع الجانب الإيطالي لعلاقات التعاون والاستحقاقات الثنائية المستقبلية، لاسيما زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لروما والاجتماع الرابع الرفيع المستوى المقرر عقدهما خلال العام الجاري.

كما تطرق السفير طواهرية خلال لقائه إمانويلا داليساندرو، المستشارة الدبلوماسية للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لمختلف ملفّات  التعاون الثنائي لاسيما التحضيرات لزيارة الدولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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