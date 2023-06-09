-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سفير الجزائر لدى فرنسا يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

الشروق أونلاين
  • 331
  • 0
سفير الجزائر لدى فرنسا يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
جانب من اللقاء

التقى سفير الجزائر لدى فرنسا سعيد مويسي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لاريشر. حسب ما جاء في الحساب الرسمي للسفارة الجزائرية على “تويتر”.

ونشر المصدر ذاته صور اللقاء بين الطرفان، وأكد أنّ اللقاء كان “مثمرا” حيث ركز على العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون البرلماني.

مقالات ذات صلة
المطبخ الجزائري يواصل التصدّر.. “بوزلوف” الأفضل عربيا وإفريقيا

المطبخ الجزائري يواصل التصدّر.. “بوزلوف” الأفضل عربيا وإفريقيا

أولياء وأساتذة يورطون تلاميذ قصر في الغش!

أولياء وأساتذة يورطون تلاميذ قصر في الغش!

الإنتاج الصيدلاني: نحو إنشاء شراكة إفريقية مربحة

الإنتاج الصيدلاني: نحو إنشاء شراكة إفريقية مربحة

2000 بيطري لمراقبة بيع وذبح أضاحي العيد

2000 بيطري لمراقبة بيع وذبح أضاحي العيد

بالفيديو.. مولوجي تكشف عن إنجاز مركز طبي اجتماعي للفنانين

بالفيديو.. مولوجي تكشف عن إنجاز مركز طبي اجتماعي للفنانين

لتدفق وجودة عالية للأنترنت.. هذه نصيحة اتصالات الجزائر

لتدفق وجودة عالية للأنترنت.. هذه نصيحة اتصالات الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد