سفير الجزائر لدى فرنسا يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

التقى سفير الجزائر لدى فرنسا سعيد مويسي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لاريشر. حسب ما جاء في الحساب الرسمي للسفارة الجزائرية على “تويتر”.

ونشر المصدر ذاته صور اللقاء بين الطرفان، وأكد أنّ اللقاء كان “مثمرا” حيث ركز على العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون البرلماني.