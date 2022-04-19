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الجزائر

سفير السعودية بالجزائر يسلم رئيس الجمهورية رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز

الشروق أونلاين
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سفير السعودية بالجزائر يسلم رئيس الجمهورية رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري.

ونقل سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر الى رئيس الجمهورية رسالة من أخيه، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبّر له فيها عن مشاعر الأخوة والمودة، مشيدا بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما أعرب العاهل السعودي، في الرسالة، عن مشاركته رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية.

وبذات المناسبة، أكد خادم الحرمين الشريفين، لرئيس الجمهورية، حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة، على موقفها الثابث من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية.

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