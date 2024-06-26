-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سفير السنغال: يعدّد مظاهر تعزيز علاقات بلاده مع الجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 142
  • 0
سفير السنغال: يعدّد مظاهر تعزيز علاقات بلاده مع الجزائر (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، سفير جمهورية السينغال لدى الجزائر سيريني دياي. الذي أدى له زيارة وداع، بمناسبة انتهاء مهامّه.

وقال دياي في تصريحه عقب اللقاء:”أودّ أن أعبّر عن امتناني لرئيس الجمهورية على كلّ دعمه. أودّ أيضا أن أشكر الشعب الجزائري الشقيق الذي احتضنني بحفاوة”.

ونوّه السفير المنتهية مهامه بـ”توطّد العلاقات بين الجزائر والسنغال في السنوات الأخيرة، بفضل الرؤية السديدة للرئيس تبون”. مضيفا:”لقد حقّقنا تقدّما ملموسا على عدّة أصعدة”.

وعدّد السفير دياي في هذا السياق “افتتاح البنك الجزائري السنغالي في داكار، والمعرض الدائم للمنتجات الجزائرية في السنغال، والخطّين البحري والجوي بين البلدين”.

“ناهيك عن الاستثمارات الجزائرية في السنغال، والروابط الدينية والثقافية التي تعزّزت أكثر. إننا متّحدون بروابط تاريخية، وسوف تستمرّ هذه الجهود بالطبع”، يضيف السفير.

مقالات ذات صلة
أحوال الطقس: أمطار رعدية عبر  4 ولايات مع تسجيل موجة حر بالجنوب

أحوال الطقس: أمطار رعدية عبر  4 ولايات مع تسجيل موجة حر بالجنوب

جامع الجزائر.. إطلاق مجلس يومي للفتوى بعد صلاة العصر

جامع الجزائر.. إطلاق مجلس يومي للفتوى بعد صلاة العصر

الطب التقليدي.. من العشوائية إلى الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي

الطب التقليدي.. من العشوائية إلى الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي

176 شقة للبيع بصيغة الترقوي الحرّ (LPL) في جنان السفاري.. وهذه أسعارها

176 شقة للبيع بصيغة الترقوي الحرّ (LPL) في جنان السفاري.. وهذه أسعارها

باحثون جزائريون يطلقون صاروخا إلى الفضاء

باحثون جزائريون يطلقون صاروخا إلى الفضاء

شبكة لتهريب أموال الفساد بقيادة نجل مسؤول كبير سابقا

شبكة لتهريب أموال الفساد بقيادة نجل مسؤول كبير سابقا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد