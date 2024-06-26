سفير السنغال: يعدّد مظاهر تعزيز علاقات بلاده مع الجزائر (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، سفير جمهورية السينغال لدى الجزائر سيريني دياي. الذي أدى له زيارة وداع، بمناسبة انتهاء مهامّه.

وقال دياي في تصريحه عقب اللقاء:”أودّ أن أعبّر عن امتناني لرئيس الجمهورية على كلّ دعمه. أودّ أيضا أن أشكر الشعب الجزائري الشقيق الذي احتضنني بحفاوة”.

ونوّه السفير المنتهية مهامه بـ”توطّد العلاقات بين الجزائر والسنغال في السنوات الأخيرة، بفضل الرؤية السديدة للرئيس تبون”. مضيفا:”لقد حقّقنا تقدّما ملموسا على عدّة أصعدة”.

وعدّد السفير دياي في هذا السياق “افتتاح البنك الجزائري السنغالي في داكار، والمعرض الدائم للمنتجات الجزائرية في السنغال، والخطّين البحري والجوي بين البلدين”.

“ناهيك عن الاستثمارات الجزائرية في السنغال، والروابط الدينية والثقافية التي تعزّزت أكثر. إننا متّحدون بروابط تاريخية، وسوف تستمرّ هذه الجهود بالطبع”، يضيف السفير.