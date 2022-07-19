سفير الصين بالجزائر: الشراكة الإستراتيجية بين البلدين قوية وشاملة

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى الجزائر، لي جيان، الذي سلمه أوراق اعتماده.

وحضر مراسم الاستقبال التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، لي جيان، أكد أن البلدين تربطهما شراكة استراتيجية “قوية و شاملة”، مشددا على أن التعاون الثنائي “سيبقى مثمرا وواعدا، مهما كانت التحولات الدولية”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين “يمكن تقويتها، لكونها مثمرة وواعدة في عدة قطاعات”، ليخص بالذكر مجالات البنى التحتية والتكنولوجيا والثقافة والرقمنة والطاقة والسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى الأمن والتغيرات المناخية.

كما أعرب عن قناعته بأن “علاقات الصداقة والأخوة بين الجزائر والصين ستتواصل من جيل لآخر”، كما “سيبقى التعاون الثنائي مثمرا وواعدا، مهما كانت التحولات الدولية”.

وحول مهامه الدبلوماسية بالجزائر، قال لي جيان: “إنه لشرف لي اعتمادي السفير الـ17 لجمهورية الصين الشعبية بالجزائر”، ليضيف: “لقد قدمت للرئيس عبد المجيد تبون أوراق اعتمادي وقدمت تهاني الرئيس الصيني وتحيات القادة الأربعة للرئيس تبون لنجاح الاستعراض العسكري الكبير وكذا الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية”.

وأكد في ذات السياق، بأنه سيقوم بمهامه “بفضل دعم ومساندة الرئاسة الجزائرية ووزارة الشؤون الخارجية و الهيئات الرسمية“.