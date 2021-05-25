سفير الكيان الصهيوني بالرباط يصفع سعد الدين العثماني!

بسبب تهنئته إسماعيل هنية على انتصار الشعب الفلسطيني

وجه سفير الكيان الصهيوني، بالمغرب صفعة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بسبب موقفه من انتصار الشعب الفلسطيني على الكيان الصهيوني في العدوان الاخير.

وهاجم ديفيد كوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، بسبب تهنئته إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على “الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة” على الكيان الصهيوني.

وقال سفير الكيان الصهيوني بالرباط رداً مراسلة العثماني بصفته الحزبية إلى إسماعيل هنية: “أثارني تصريح رئيس الوزراء المغربي السيد العثماني الذي أيد وهنأ تنظيمات حماس والجهاد الإسلامي الإرهابية المدعومة من إيران”.

وأضاف القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قبل أن يقوم بحذفها، أن “من يدعم حلفاء إيران يقوي نفوذها الإقليمي”، وتابع متسائلاً: “أليس تعزيز إيران التي تزرع الدمار في دول عربية وتؤيد جبهة البوليساريو مناقضا لمصلحة المغرب وللدول العربية المعتدلة؟”.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هنأ في مراسلة مكتوبة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بـ “الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة عقب اتفاق الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني ليلة الجمعة الماضي، والذي تضمن إيقافا لإطلاق النار من جانب واحد، ووقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، سواء في القدس أو في غزة“.