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سفير اللغة العربية بالإتحاد الاوروبي يزور الجزائر

الشروق أونلاين
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سفير اللغة العربية بالإتحاد الاوروبي يزور الجزائر
ح.م
لويس ميغيل بوينو

يشرع الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لويس ميغيل بوينو، الإثنين، بزيارة إلى الجزائر.

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” قال لويس ميغيل بوينو: “سأسافر غدا إلى الجزائر. صراحة، أتطلع إلى معرفة المزيد عن هذا البلد وتاريخه وثقافته وتقاليده الجميلة”.

ودعا المسؤول الأوروبي متابيعه إلى ترقب المزيد حول الرحلة عبر  حساباته على تويتر وانستغرام.

واختتم المسؤول الأوروبي تغريدته قائلا باللغة العامية: “راني جاي نزركوم”.

وفي جانفي 2021،عين الإتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو متحدثا جديدا باسمه لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليكون بذلك أول شخص يتولى منصب مسؤول إعلام إقليمي ليعمل كمتحدث رسمي باللغة العربية.

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