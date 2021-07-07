سفير المملكة السعودية يؤدي زيارة وداع لبوقدوم

قام سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني بزيارة وداع لوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم بمناسبة انتهاء فترة عمله في الجزائر.

وعمل السفير السعودي السابق بالجزائر عبد العزيز العميريني، على دعم جهود التقارب بين البلدين من خلال تسريع وتيرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين.

وكانت أول زيارة لوزير الخارجية صبري بوقدوم الى المملكة في 2019 ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكذا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

كما تبعتها زيارة ثانية لوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم الى المملكة في 2020 والتقى فيها مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

السفير السعودي يعلن انتهاء مهمته في الجزائر

قام سفير المملكة العربية السعودية، الأحد 27 جوان الماضي، بزيارة إلى رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، وهذا على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب بيان لمجلس الأمة فقد استقبل قوجيل، بمقر المجلس، عبد العزيز بن ابراهيم حمد العميريني، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه.

كما “أعرب سعادة السفير السعودي عن جزيل شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من ترحيب ودعم وتعاون خلال فترة تمثيله للمملكة ببلادنا، مبرزاً حرص السعودية على مزيد تعميق العلاقات التي تربطها بالجزائر، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين” يضيف البيان.