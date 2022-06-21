سفير اليابان: الجزائر بوابة إفريقيا

أبدى السفير الياباني كيرا كونو الاهتمام البالغ لمؤسسات بلده في الاستثمار بالجزائر لاسيما في ظل منطقة التبادل الحر الإفريقية، والتي تجعل منها كما قال بوابة لإفريقيا.

وجاءت تصريحات السفير خلال استقباله من قبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، الثلاثاء ، حيث تطرق الطرفان للعلاقات والشراكة الاقتصادية والصناعية بين الجزائر واليابان وسبل توطيدها.

كما استعرض الطرفان حسب بيان لوزارة الصناعة الفرص الكبيرة للاستثمار التي توفرها الجزائر وهو ما يمكن من تجسيد شراكات ناجحة ومثمرة للطرفين.

وفي هذا الخصوص، جدد زغدار تأكيده بأن أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين اليابانيين في كل المجالات الصناعية لتجسيد مشاريعهم بالجزائر.